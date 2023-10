E’ cominciata alla grande la stagione dell’H2O Sport impegnata nella Coppa Parigi. A Venafro gli alfieri biancorossi hanno dato il via al nuovo anno sportivo come meglio non avrebbero potuto. Di seguito vediamo i risultati conseguiti. In campo femminile Sofia Cavina ha portato a casa i 50 dorso coperti in 30”53, i 50 stile (27”74) e non ha avuto rivali anche nei 50 farfalla coperti in 29”37. A completare la grande giornata è arrivato l’argento nei 100 stile libero con 1’01”13. Applausi a scena aperta anche per Alessia Angelicola, regina nello stile libero con affermazione nei 100 (1’00’’98) e 200 (2’13’’12) oltre alla seconda piazza nei 50 stile libero (27’’86) e nei 50 farfalla coperti in 30’’41. Eliana Ricciuti non ha avuto rivali nei 100 dorso coperti in 1’09’’13. Per lei anche la seconda piazza nei 50 dorso (31’’35) e la terza nei 50 farfalla con 30’45. Camilla Stinziani vince i 100 delfino con il crono di 1’07’’18 e i 200 misti (2’27’’27). L’atleta biancorossa si mette al collo l’argento nei 400 misti completati in 5’11’’65. Sofia Silvaroli conquista i 100 misti in 1’10’’19 e i 200 rana (2’41’’59). Per lei anche un secondo posto nei 200 misti 2’32’’03 e una terza piazza nei 100 farfalla chiusi in 1’08’’11. Doppio argento per Lorena Andreea Visan seconda nei 100 dorso con 1’11’’08 e nei 400 stile libero (4’53’’15). Medaglia di bronzo per Sara Saraceni nei 50 dorso coperti in 33’’77 e per Cecilia Allegretti che conquista la stessa medaglia nei 50 (28’’24), 100 (1’02’’67) e 200 (2’18’’04) stile libero. La società biancorossa brinda anche alla doppia medaglia conquistata da Elena Carusi, seconda nei 100 rana chiusi in 1’20’’73 e terza nei 200 rana (2’56’’77). Benedetta Scutti e Nicole Santorelli chiudono al terzo posto rispettivamente nei 100 rana e 100 misti (1’13”66).

Soddisfazioni arrivano anche in campo maschile con Luca Angelilli che conquista tre ori e un argento. E’ primo nei 50 rana (29’’24), 100 rana (1’04’’17) e 50 stile libero (23’’79) mentre conquista il secondo posto nei 100 stile libero con 52’’56. Quattro medaglie le mette in bacheca anche Andrea Gabriele vincitore dei 200 misti (2’15’’31), secondo nei 200 stile libero con il tempo di 1’56’’32 e terzo sia nei 50 farfalla (27’’44) che nei 100 stile libero 54’’06. Emanuele Florio non ha rivali sui 50 farfalla coperti in 26’’43 e chiude secondo nei 50 stile libero (24’’85). Gabriele De Gregorio vince i 100 farfalla (1’01’’04) ed è secondo sia sui 100 stile (1’05’’37) che sui 200 misti completati in 2’16’’09. Antonio Tucci fa suoi i 200 rana con il riscontro cronometrico di 2’31’’17 ed è secondo nei 100 rana (1’10’’56). In entrambe le gare fa registrare il nuovo personale sulla distanza. Jordan Coco è d’argento nei 50 dorso con il nuovo personale di 27”14 , 100 (58’’45) e 200 dorso (2’12’’12). Stesso piazzamento e personal best per Ilario Menna nei 200 rana coperti in 2’33’’89. Jacopo Basile sale sul terzo gradino del podio nei 400 stile libero (4’26’’18), nei 100 dorso (1’01’’71) e 200 dorso con il crono di 2’12’’33. Lo stesso piazzamento lo ottiene Samuel Di Gregorio nei 50 stile libero con 25’’42.