Incrementare l’assistenza domiciliare. E’ tra gli obiettivi di una misura del Pnrr che individua la casa come primo luogo di cura e telemedicina.

La nuova frontiera delle cure direttamente nell’abitazione dove si trova il paziente, almeno quelle che non richiedono interventi complessi.

Per questo tipo di prestazione la Regione Molise ha ottenuto un finanziamento di poco inferiore ai due milioni e mezzo di euro. Lo stanziamento si riferisce al 2022.

Una quota delle risorse, poco più di 400mila euro, è stata liquidata dalla Direzione generale per la Salute all’Azienda sanitaria regionale per adempiere agli interventi previsti nel Piano operativo regionale, approvato dal Commissario ad Acta per la Sanità lo scorso 15 maggio.

In Molise le cure domiciliari sono erogate dal personale dell’Asrem (medici di medicina generale, specialisti, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, per garantire, in base alla valutazione dello stato di salute del paziente, quali sono le terapie più adatte e se la persona in cura ha bisogno di un’assistenza in casa oppure di trattamenti da effettuare in strutture sul territorio.

La Regione, in questo modo, mira a intercettare in maniera più capillare i bisogni di assistenza sul territorio, rendendo più semplice l’accesso agli ambulatori oppure alle strutture specialistiche. Ma è anche un sistema per evitare sprechi nell’acquisto di farmaci, presidi e del necessario per l’assistenza a domicilio.