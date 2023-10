Share on Twitter

di Stefano Capuano

CRONACA LIVE

Finale. Il Campobasso espugna Sora al termine di una partita fatta di cuore e di sofferenza. Tre punti preziosi per il prosieguo del campionato.

95- ammonito Di Gilio (Sora).

94- Gonzalez salva sulla linea, poi Corvino in contropiede tutto solo fallisce il colpo del k.o.

5 minuti di recupero

90- Sostituzione Campobasso, Rasi per Di Nardo.

90- ancora Sora, ma ancora Esposito superlativo che blocca sulla linea una conclusione di Di Gilio.

87- quarto cambio Sora, Di Prisco per Gemini

86- cambio Sora, Belloisi per Fortunato.

85- ammonito Nonni (Campobasso).

84- vantaggio del Campobasso, stacco di testa imperioso di Nonni su calcio d’angolo. 1-2

82- proteste Campobasso, per un presunto fallo di mano in area di rigore bianconera.

78- esce Maldonado, entra Ricamato (Campobasso).

75- Paolucci su punizione dalla distanza, si supera Esposito che devia in corner.

72- gran conclusione di Jirillo, pallone fuori di pochissimo.

69- rischia Esposito con i piedi sulla trequarti, in fase di alleggerimento, per poco Palma non gli ruba il pallone.

68- doppio cambio anche per il Sora. Paolucci e Palma per Gagliardi e Tribelli.

65- bel cross di Lombari per Nonni che spizza di testa, devia in angolo Crispino. Sull’angolo seguente, ancora Nonni che di testa non inquadra la porta.

57- doppio cambio Campobasso, Mengani e Corvino per Pontillo ed Abreu.

56- risponde il Campobasso, Lombari da angolo, respinge Crispino.

55- Tribelli da fuori, grande risposta di Esposito che devia in corner togliendo il pallone dall’incrocio dei pali.

48- occasione per il Campobasso, Abreu in area tiro deviato da Mastrantoni in corner.

46- subito Sora con Gubellini, taglio in area, tiro a lato.

46- Inizia il secondo tempo.

Finisce il primo tempo. Buon Campobasso fino al pareggio, poi da un pallone perso, nasce l’azione del rigore del pari. Quindi, Sora più volte pericoloso, ma che concede qualcosa. Partita aperta.

45- 1′ di recupero

42- ammonito Gemini (Sora).

38- ammonito Veron (Sora).

36- recupera palla il Campobasso, conclusione di Lombari dal limite dell’area, palla a lato.

35- grande conclusione di Jirillo dalla distanza, pallone di poco alto.

30- Di Gilio arriva su un pallone vagante in area, rigore in movimento, pallone a lato.

29- prova l’acobrazia Abreu, blocca Crispino.

26- pareggio su rigore del Sora con Gubellini. 1-1

25- fischiato un fallo di mano in area rossoblù, Tagliente assegna il penalty ai padroni casa.

11- Ci prova Lombari dal limite, palla fuori di poco.

6- vantaggio del Campobasso, Di Nardo realizza il penalty. 0-1

5- rigore per il Campobasso. Fallo di mano di Mastrantoni. Ammonito Mastrantoni (Sora).

1- Inizia la partita

FORMAZIONI UFFICIALI

Sora: Crispino, Ippoliti, Veron, Mastrantoni, Gemini, Jirillo, Di Gilio, Fortunato, Gubellini, Tribelli, Gagliardi (a disp. Salvati, Di Prisco, Vespa, Belloisi, Mascella, Cancelli, Paolucci, Palma, Giordano) All. Campolo

Campobasso: Esposito, Bonacchi, Nonni, Gonzalez, Pontillo, Maldonado, Tordella, Abonckelet, Lombari, Abreu, Di Nardo (a disp. Di Donato, Ioio, Mengani, Fravola, Rasi, Ercolano, Ricamato, Corvino, Ripa) All. Pergolizzi (squalificato, in panchina Piccirilli)

Arbitro: Sig. Luca Tagliente di Brindisi

Assistenti: Cerrato e Callovi di San Donà di Piave

Scelte a sorpresa per Pergolizzi, che lascia inizialmente in panchina Corvino e Ricamato. Dentro Abonckelet ed Abreu (alla prima da titolare). Confermati i quattro difensori di sette giorni fa e Lombari in avanti con Di Nardo, in quello che potrebbe essere, di base, un 4-3-3. Nel Sora, c’è il portiere Crispino, dall’inizio il neoacquisto Gagliardi.