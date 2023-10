Al via oggi pomeriggio alle 15, sulla piatttaforma Ciatickets, la prevendita per lo spettacolo di Pio e Amedeo all’Auditorium di Isernia, in programma il prossimo 8 dicembre per la rassegna Palcoscenici, promossa da Regione Molise e Fondazione Molise Cultura. Nei giorni scorsi gli altri eventi in cartellone, il concerto di Patti Smith e lo spettacolo di Enrico Brignano, hanno fatto registrare il sold out in poche ore. Nei prossimi giorni sarà aperta anche la prevendita per il quarte evento in programma, il concerto di Edoardo Bennato del 15 dicembre.