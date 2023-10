Sesta giornata in archivio nel girone F, sorrisi per Campobasso e Matese, delusione per il Termoli nel pareggio del Cannarsa contro il Sora, prosegue il periodo negativo del Vastogirardi sconfitto per la quarta volta consecutiva.

Buona la prima di Pergolizzi, a Selvapiana il lupo ritrova la vittoria e torna a muovere la classifica dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime tre uscite. Due a zero all’inglese contro il Senigallia, un gol per tempo Di Nardo e Lombari i primi marcatori della nuova gestione tecnica. Pergolizzi ha scommesso sulla voglia di rivalsa della squadra e su un atteggiamento tattico prudente con maggiore copertura. Nel corso della gara il mister ha cambiato diverse volte il modulo e la squadra, con sofferenza ha saputo portare a casa l’intera posta in palio e soprattutto non subire reti al passivo. Per la prima volta si è vista una difesa a quattro (a gara in corso) ed un centrocampo composto da tre senior, Ricamato, Maldonado e Abonckelet. La squadra si è compattata e ha saputo soffrire nel momento di massima pressione del Senigallia, nella seconda metà della ripresa. Da valutare la condizione atletica non ottimale della squadra come rimarcato da Pergolizzi a fine match. Una situazione che preoccupa non poco il nuovo staff, ricordiamo che tutta la parte atletica è stata curata da Mosconi che in buona sostanza decise di scavalcare Barrea, poi costretto alle dimissioni. Prova superata per il Campobasso e Pergolizzi, certo una rondine non fa primavera e serviranno conferme nelle prossime giornate, ma quella vista è senz’altro la strada da seguire. Grande affluenza a Selvapiana, il popolo campobassano ha risposto in massa nel momento più difficile della stagione, importante il sostegno manifestato alla società per la scelta tempestiva di cambiare i vertici tecnici, un bel gesto di fiducia apprezzato al massimo dalla proprietà americana. Domani Campobasso in campo a Notaresco per i trentaduesimi di Coppa Italia.

Grande rammarico per il Termoli dopo l’1 a 1 maturato contro il Sora. La squadra giallorossa avrebbe meritato senz’altro il risultato pieno per le occasioni create e la gestione complessiva dell’incontro. È mancato il colpo del KO, in particolare nei minuti finali con le occasioni fallite da Hutsol e Sicignano. Peccato non aver sfruttato un’occasione così ghiotta in particolare nella ripresa giocata in superiorità numerica. L’ultimo posto non rende merito alle prestazioni del Termoli, certo bisogna cambiare marcia, a partire da domenica prossima in casa del Fossombrone.

Periodo decisamente no per il Vastogirardi sconfitto 2 a 0 a Monterotondo. Prestazione scialba dei gialloblu, incapaci di creare seri problemi alla retroguardia laziale. Anche in questo caso serve una svolta decisa per ritrovare fiducia ed entusiasmo, a partire dalla sfida salvezza in programma domenica prossima al Di Tella contro il Notaresco.

Terza vittoria consecutiva per l’Fc Matese che stoppa il cammino spedito del Roma City. Tre a due al Ferrante per un successo che vale doppio contro un avversario più quotato. La squadra è già mentalizzata verso l’obiettivo salvezza e contro i laziali si è vista la grande voglia di portare a casa l’incontro e sfruttare al massimo la superiorità numerica. Domenica la trasferta a Fano da preparare nella massima serenità e con la consapevolezza di voler sfruttare al massimo questo momento propizio.