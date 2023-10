di Stefano Capuano

Presentato oggi pomeriggio, presso la sala stampa dello stadio di Selvapiana, il nuovo D.S. del Campobasso, Sergio Filipponi. Ecco le sue dichiarazioni: “Ringrazio la società, per me è una grandissima opportunità essere qui a Campobasso, dove si vive di calcio. È motivo di stimolo e responsabilità. Conosco la serie D, sono 5 anni che la faccio. Sarà stimolante e complicato questo compito, andremo a risolvere qualche problematica se necessario”. Sull’organico: “Il Campobasso già l’avevo visto giocare contro l’Atletico Ascoli, ho trovato la squadra un po’ giù di morale. Interverremo sugli under, per il resto vediamo queste prossime partite, ma interverremo, tra dicembre e gennaio, se ci può essere qualche inserimento importante. Dobbiamo alleggerire le pressioni sui ragazzi. Spero di portare giocatori forti”.