di Stefano Capuano

La sesta giornata presenta le prime novità in panchina: Campobasso, Tivoli e United Riccione hanno esonerato i rispettivi allenatori. Dunque, nell’ordine, esordio per Pergolizzi, Pascucci e Riolfo. Derby e scontro diretto tra le attuali capoliste Sambenedettese e Forsempronese. Nel dettaglio:

Campobasso-Vigor Senigallia: Esordio tutt’altro che facile per il nuovo tecnico dei Lupi, Rosario Pergolizzi, il quale ieri ha diretto il primo allenamento ed oggi sarà presentato ufficialmente alla stampa presso lo stadio di Selvapiana (ore 15:30, presente anche il Vice Presidente Nicola Cirrincione). Ufficializzato anche il nuovo D.S., Sergio Filipponi. Sarà assente Corvino per squalifica. Avversario di giornata la Vigor Senigallia; marchigiani che, come i rossoblù molisani, provengono da due sconfitte di fila.

Termoli-Sora: Adriatici che dopo tre sconfitte consecutive e l’ultimo posto in classifica, sono obbligati a fare risultato contro i bianconeri di mister Campolo, i quali, al contrario, hanno totalizzato 7 punti negli ultimi tre turni e stanno vivendo un ottimo periodo di forma (nella scorsa giornata, pareggio in casa con la capolista Chieti con un rigore fallito).

Real Monterotondo-Vastogirardi: Anticipato al sabato (ore 15:30) lo scontro tra penultime della classe, entrambe le squadre hanno ottenuto sinora 4 punti. I gialloblù di Bifini giungono in Lazio dopo tre sconfitte di fila e il doppio stop interno contro Avezzano e Sambenedettese. Sicuramente buona la prova offerta contro i marchigiani, ma per gli altomolisani è necessario muovere la classifica. Laziali che finora in casa hanno sempre perso.

Matese-Roma City: Partita tra due squadre in evidente ripresa; i biancoverdi di mister Urbani hanno mosso la propria classifica nelle ultime due giornate, totalizzando 6 punti e senza subire goal. Stesso discorso per i capitolini, che però hanno 3 punti in più in classifica e, insieme a L’Aquila, seguono a due punti di distanza il trio di testa.

Sambenedettese-Forsempronese: Scontro al vertice, le due squadre (con il Chieti) sono in vetta alla classifica con 11 punti. E’ anche l’unico derby di giornata. Alla luce della vittoria a tavolino per 3-0 ottenuta dalla Forsempronese contro il Fano, entrambe le compagini sono imbattute e hanno gli stessi goal segnati (9) e subiti (3).

Chieti-Tivoli: Per merito anche dei suoi portieri (due rigori parati) gli abruzzesi continuano a mantenere la porta inviolata e vogliono sfruttare lo scontro diretto di giornata tra le altre due capoliste. A proposito di portieri, per i neroverdi squalificato Serra per tre giornate. Dall’altra parte, i laziali, che hanno sostituito mister Galluzzo con Carlo Pascucci, devono riscattare gli ultimi due stop consecutivi senza realizzare goal. Squalificato per un turno Battisti.

L’Aquila-Atletico Ascoli: In grande ripresa gli uomini di Epifani, capaci di espugnare, nelle due trasferte consecutive, i difficili campi di Campobasso e Senigallia. Ora, i rossoblù sono a quota 9 punti in classifica generale. Di contro, i marchigiani sono inchiodati all’ultimo posto (in compagnia del Termoli), hanno conquistato solamente 3 punti, mai lontano dalle mura amiche.

Notaresco-Fano: Abruzzesi reduci da due vittorie consecutive; marchigiani che, dopo l’ottimo pareggio di San Benedetto del Tronto, nell’ultimo turno hanno battuto in casa il Termoli. In entrambe le occasioni, i granata non hanno subito reti. Le due squadre sono separate da due punti in classifica (7 e 5), ma sul campo il Fano ne avrebbe conquistati 8.

United Riccione-Avezzano: In casa biancazzurra, il pareggio in extremis a Fossombrone (settimo punto in cinque giornate) non ha salvato la panchina di mister Pulzetti. Al suo posto, Giancarlo Riolfo. Marsicani chiamati al riscatto, dopo che nella precedente giornata sono stati battuti nel derby dal Notaresco, perdendo così l’imbattibilità stagionale. Assente per squalifica (3 giornate), Ortolini.