di Stefano Capuano

Da ieri sul campo di allenamento, oggi è stato il giorno per farsi conoscere a stampa e tifosi. Rosario Pergolizzi arriva in Molise con l’obiettivo di fare bene, rilanciando una squadra reduce da due sconfitte consecutive, che hanno deluso il Presidente Matt Rizzetta in primis, nonché tutta la tifoseria.

Ad aprire la conferenza stampa il Vice Presidente Nicola Cirrincione: “Settimane non belle, bisognava cambiare rotta. Ringrazio Mosconi e De Filippis, ma sono state due settimane non tranquille. E’ stata una scelta difficile, ma la decisione è stata tempestiva. Bisogna mettersi alle spalle le negatività. Il mister lo conosco da tempo, era nella lista ad inizio stagione. Non ha esitato un secondo, ci sta seguendo dall’anno scorso, ha rifiutato altre chiamate. Ed è stato felice di venire qui”.

Quindi, la parola al nuovo tecnico rossoblù: “Per me è un onore rappresentare una città come Campobasso, una piazza importante, poteva accadere anche prima. Ci sarà amore, umiltà e sacrificio, ma ci vorrà del tempo. Non voglio illudere nessuno, preferisco i fatti. E ci sono i presupposti per fare bene. Il rapporto con la società è ottimo, sarò aziendalista per la crescità di società e giocatori”. Sulla squadra: “Da un punto di vista mentale, la squadra l’ho trovata convinta di fare bene, ha perso qualcosa in autostima. Bisogna ritovarsi, si stanno allenando bene. Il campionato non si decide domenica prossima, ma bisogna farsi trovare pronti. Preferisco allenare dove c’è amore per il calcio come a Campobasso”. Sul suo staff: “Sto valutando e ringrazio lo staff dell’under 19 per essersi messo subito a disposizione e in maniera incredibile”. Sulla partita di domenica: “Troviamo un avversario difficile, che palleggia bene, con elementi che giocano da molto tempo insieme”. Infine, sul modulo: “Può essere lo stesso o meno, ma ci vuole equilibrio, potrò continuare su quello che è stato fatto, cercando poi di cambiare qualcosa. Sceglierò i giocatori prima del modulo. Si può variare sistema di gioco anche durante la partita”.