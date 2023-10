Primo allenamento per il nuovo tecnico del Campobasso, Rosario Pergolizzi. All’indomani dello scossone decretato dalla società, con gli esoneri di Mosconi e De Filippis, parte ufficialmente il nuovo corso. Domani nel primo pomeriggio, il nuovo tecnico sarà presentato alla stampa, a seguire domenica l’esordio a Selvapiana contro il Senigallia. Tre giorni utili a Pergolizzi per prendere confidenza con l’ambiente e valutare prematuramente i giocatori per decidere che strada intraprendere a livello tattico nell’immediato. Un compito non semplice considerato che il tempo non è dalla parte del mister siciliano, chiamato a non perdere ulteriore terreno in classifica. Abbiamo analizzato con dovizia (negli articoli di ieri, ndr) le motivazioni e dei capi d’imputazione che hanno portato la società alla decisione di cambiare rotta. Un esonero dopo appena cinque giornate non era assolutamente nei piani della società americana, come d’altronde per gli stessi Mosconi e De Filippis che da ora seguiranno le vicende sportive da casa. Detto del “j’accuse” ai danni degli esodati, dobbiamo altresì parlare delle colpe della squadra. I giocatori non sono assolutamente esenti da colpe, anzi colpevoli al pari delle due figure esonerate in questo drastico cambio di rotta. Abbiamo visto errori singoli davvero grossolani nelle ultime partite, non solo in fase difensiva. Il tutto condito da un atteggiamento che non è piaciuto, tifoseria compresa, nell’ultima uscita di Riano. Ora è tempo di prendersi le responsabilità, di dimostrare carattere contrastando quello che ha dichiarato Mosconi dopo la sconfitta contro il Roma City, e di avere tutte le carte in regola per portare il Campobasso in Lega Pro. La gara contro il Senigallia sarà quella dei calciatori, le responsabilità ricadono tutte sulla squadra che dovrà dimostrare il suo valore. Un Campobasso alla ricerca anche di leader in campo che al momento non si sono visti. Facciamo anche i nomi, i vari Nonni, Gonzalez, Maldonado e Corvino (quest’ultimo sarà assente domenica per squalifica) da loro ci si attende molto di più, come dallo stesso Di Nardo impalpabile nelle ultime tre uscite dei lupi. Questi singoli hanno il dovere di trascinare i più giovani e di dimostrare di valere appieno il cachet versato dalla società.

In merito alle altre molisane, in campo per ripartire dopo tre sconfitte consecutive il Termoli che, al Cannarsa, riceve il Sora. Serve la svolta decisa per la squadra giallorossa dopo i progressi dimostrati a Fano. Ora è tempo di tornare al successo e risalire la china in classifica.

Trasferta a Monterotondo per il Vastogirardi. Anche gli alto molisani sono reduci da tre stop consecutivi. In terra laziale possiamo parlare di un antipasto salvezza tra due squadre che puntano al mantenimento della categoria. I gialloblu di Bifini hanno ritrovato compattezza nonostante la sconfitta di misura contro la Samb, ora bisogna proseguire sulla strada tracciata e siamo certi che i risultati arriveranno.

Infine sfida complicata per l’Fc Matese che riceve al Ferrante il lanciatissimo Roma City. La squadra di Urbano dopo due vittorie consecutive ha il giusto entusiasmo per affrontare una gara contro un avversario più quotato.