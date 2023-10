Un uomo di Riccia, Giuseppe Panichella, poco più di 80 anni, è morto nella notte all’ospedale Cardarelli di Campobasso dopo che ieri pomeriggio era rimasto coinvolto in un incidente stradale alle porte del paese. La sua auto ha urtato un muro ed è poi finita contro un’altra macchina che procedeva in direzione opposta. Tra le ipotesi anche quella di un malore. Panichella ha riportato ferite nello schianto ma sarebbe poi deceduto per arresto cardiaco. L’anziano, padre dell’assessore comunale di Riccia, Giandomenico Panichella, appena una settimana fa aveva perso la moglie. Il sindaco Pietro Testa e l’amministrazione comunale hanno espresso cordoglio per la tragedia.