Una stazione meteorologica di ultima generazione è stata installata nell’area esterna del Liceo scientifico “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’Istituto omnicomprensivo e l’associazione Meteo in Molise.

La strumentazione permette di rilevare i dati riferiti alla temperatura, alla pioggia, all’umidità, alla direzione del vento e, in particolare, anche la radiazione solare. Dati che verranno trasmessi ogni due minuti, quindi in tempo reale.

La stazione è infatti certificata a norma dell’organizzazione meteorologica internazionale e si inserisce nella rete di altre stazioni attive. Con cadenza mensile l’associazione Meteo in Molise pubblicherà dei report che potranno essere oggetto di studio a scuola.

“Siamo entusiasti e molto soddisfatti di aver avuto l’onore di aver mettere in rete questa stazione wireless – afferma Gianfranco Spensieri, responsabile dell’associazione Meteo in Molise – ringraziamo la dirigente scolastica, Giovanna Fantetti, i docenti e il personale per aver offerto questa grande opportunità a servizio di tutti. La meteorologia è una scienza meravigliosa che necessita sempre più di dati reali e questa stazione rappresenta un motivo di orgoglio per contribuire alla promozione dell’interesse per tale scienza”.

La stazione si inserisce nei progetti che la scuola sta portando avanti grazie ai fondi del Pnrr e che hanno permesso di allestire una rinnovata area esterna a servizio della didattica e di attività extrascolastiche. Sarà possibile consultare i dati anche sul sito internet istituzionale della scuola oltre che all’indirizzo: https://meteoinmolise.com/stazione-meteo-di-santa-croce-di-magliano/49546/