Due persone della provincia di Campobasso, di 29 e 40 anni, sono state rinviate a giudizio per i reati di lesioni personali aggravate da finalità discriminatorie. Nello scorso mese di luglio si resero protagoniste di una aggressione omofoba nei confronti di una ragazza. I due, durante una festa di piazza in un paesino dell’hinterland bojanese, avevano preso di mira una giovane 30enne per il suo orientamento sessuale. Prima sfottò e insulti, poi passarono all’aggressione colpendola con calci e pugni gettandola a terra. Infine si diedero alla fuga. La ragazza fu soccorsa dagli amici e portata al Pronto Soccorso del Cardarelli con una prognosi di 30 giorni per la frattura del naso e una forte contusione a un ginocchio. Le indagini dei carabinieri di Bojano hanno poi consentito di individuare i due giovani nel giro di pochi giorni.