È allarme a Isernia per le risse, sempre più frequenti. In città non si parla d’altro da giorni anche perché spesso sono coinvolti i più giovani. Ed è il caso della rissa scoppiata nella notte, in pieno centro storico, dove un gruppo di ragazzi è venuto alle mani. All’origine della zuffa potrebbe esserci stato uno sguardo di troppo rivolto ad alcune ragazze ma della vicenda si occupa la Polizia. Gli agenti intervenuti, insieme agli operatori della vigilanza notturna, hanno accompagnato alcuni dei ragazzi coinvolti in Questura per identificarli e per procedere con i provvedimenti del caso.

Ma poche ore prima, in un centro d’accoglienza, era già stato necessario l’arrivo delle forze dell’ordine per un’altra rissa che aveva coinvolto un gruppo di migranti.

Carabinieri e Polizia indagano a tutto campo per chiarire se l’episodio possa essere riconducibile a quanto avvenuto nella notte di giovedì scorso, quando un uomo d’origine egiziana, poi denunciato, ha ferito con un coltello tre connazionali.

Anche alcuni tifosi, una trentina in tutto, erano stati al centro di una rissa, qualche giorno fa, in cui sarebbero saltati fuori pure bastoni e spranghe di ferro.

Ma a preoccupare è che molto spesso vengono coinvolti i minorenni: più volte, anche nelle scorse settimane, gli agenti della polizia sono intervenuti nel centro storico, cuore della movida cittadina.

Insomma, quello delle risse a Isernia, sta diventando un fenomeno allarmante.