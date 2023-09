Esordio di campionato in archivio, novanta minuti che rappresentano il primo di trentaquattro atti previsti. Nel girone F pronostici rispettati per Campobasso, Sanbenedettese e L’Aquila, mezzo passo falso del Chieti che non è andato oltre il pareggio, a reti bianche, contro l’Ascoli. Sono le prime impressioni di un campionato che si preannuncia equilibrato. Buono l’avvio a Selvapiana per i lupi, Di Nardo, Gonzalez e Corvino timbrano i primi tre punti stagionali al cospetto di un Monterotondo che ha ben figurato nella tana del Campobasso. Gioco aggressivo, buona densità con un atteggiamento offensivo, questi fattori rappresentano appieno il nuovo collettivo diretto da Mosconi. Le indicazioni arrivate nel precampionato sono state confermate contro i laziali, un marchio di fabbrica destinato a migliorare, ci auguriamo, con il passare delle giornate. Presto per parlare di singoli, in questo momento iniziale è importante vincere e partire con il piede giusto, i successi creano entusiasmo, e galvanizzano una piazza che ha già dimostrato domenica le sue potenzialità. Oltre 2300 spettatori, mille abbonamenti (a proposito sarà possibile sottoscrivere le tessere anche in questa settimana), insomma la tifoseria rossoblu è pronta per rappresentare il cosi detto dodicesimo uomo in campo. Notizie in merito allo staff tecnico, il prof. Roberto Barrea, preparatore atletico, già alle dipendenze del Campobasso nella passata stagione, ha rassegnato le proprie dimissioni per problematiche di natura familiare. Una decisione inaspettata, sicuramente il Campobasso perde un professionista esemplare, ora la società dovrà trovare il suo sostituti. Sul fronte tecnico una piccola segnalazione va fatta sul fronte under, l’infortunio di Pontillo classe 2004 (che ha rimediato una distorsione alla caviglia), ha costretto Mosconi ad attuare una doppia sostituzione che ha modificato l’assetto tra senior e under. Una condizione che andrebbe colmata, magari con un sostituto naturale, onde snaturare le scelte del tecnico rossoblu non solo a gara in corso ma anche per i match successivi, qualora il ragazzo non dovesse recuperare velocemente. Domenica prossima la sfida a Piedimonte Matese, saranno 200 i tagliandi a disposizione per la tifoseria rossoblu.

Matese in cerca di riscatto dopo il KO contro L’Aquila, una partita che ha messo in luce il leggero ritardo sulla tabella di marcia da parte della squadra di Urbano. I biancoverdi dopo un avvio di gara negativo, hanno dimostrato di avere una buona tempra e in un paio di occasioni sono andati vicini alla marcatura. Un buon segnale in vista del semi derby contro il Campobasso, ricordiamo infatti, che la società del presidente Rega ha acquisito la serie D passando dall’Eccellenza molisana.

Sconfitta per il Termoli, il Senigallia ha esibito tutti i suoi gradi nella gara di domenica. I marchigiani sono reduci dal secondo posto della passata stagione e sono pronti a recitare un ruolo da protagonisti anche in questa. Uno stop che non scalfisce i piani dei giallorossi che da oggi preparano con maggior cattiveria sportiva l’esordio casalingo contro l’Ascoli. L’incontro si svolgerà a porte chiuse, per la squalifica comminata in seguito al play out contro la Vastese, motivo per il quale la tifoseria giallorossa non potrà accedere al Cannarsa.

Buon punto del Vastogirardi, al cospetto del Fano, i gialloblu di Bifini hanno dimostrato di poter dire la loro in questo campionato. Un pareggio accolto con entusiasmo in alto Molise, ora l’esordio al Di Tella contro il Sora. Un’occasione utile per cercare la prima affermazione stagionale, negli anni passati in quarta serie il Vastogirardi è sempre partito con il piede giusto, una condizione che ci auguriamo si possa riproporre anche questa volta per iniziare a costruire passo dopo passo la salvezza.