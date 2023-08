locandina aido nordic walking“A passo di nordic verso la prevenzione” è l’evento che si terrà sabato 26 agosto, a partire dalle 17.30 al Vallone della Terra “Parco delle tre Fonti”.

L’iniziativa promossa ed organizzata da AIDO gruppo comunale di Larino, LILT provinciale di Campobasso, con la partecipazione delle Misericordie di Larino e del comune della città di Larino, ha l’intento di promuovere la prevenzione e buoni stili di vita.

Un connubio fruttuoso, quello delle associazioni Aido Gruppo comunale di Larino, guidata dalla presidente Graziella Vizzarri, e Lilt provinciale di Campobasso con a capo la presidente Carmela Franchella, che uniti dalla mission hanno puntato sull’attività sportiva come il nordic Wlaking per la promozione della prevenzione e l’adozione di uno stile di vita salutare, quale arma più valida per prevenire e combattere le malattie. Il Nordic Walking, come asserisce l’istruttore Amerigo Di Giulio, consigliere Lilt Campobasso, non è solo camminata, con l’utilizzo dei bastoncini si possono associare una serie di esercizi che portano a un potenziamento muscolare e mobilità articolare e se tutto questo lo contempliamo in un contesto all’aria aperta fa sicuramente bene. L’importante è seguire i tre cardini dell’attività fisica: metodo, continuità e sapienza.

Il percorso di sabato 26 agosto, vede l’ingresso presso la Fonte di san Pardo, in via San Rocco, per poi proseguire nel polmone verde del Vallone della Terra ossia “Parco delle tre Fonti”, raggiungendo la Fonte di Basso, risalendo per il Centro storico di Larino e soffermandosi in Piazza Vittorio Emanuele per una breve sosta, per poi raggiungere il punto di partenza presso la Fonte di San Pardo.

La partecipazione è gratuita e i bastoncini per il nordic saranno forniti alla partenza.

L’evento è aperto a tutti.