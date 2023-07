“C’è una bandiera che sventola fiera”, è lo slogan della nuova campagna abbonamenti del Campobasso che scatterà a partire da domani. La società ha pensato di stabilire dei prezzi davvero popolari per alcuni settori a cui è stato dato il nome di personaggi rappresentativi della storia rossoblu. L’obiettivo del club è quello di riportare le famiglie e bambini allo stadio. Curva Scorrano a 90 euro, tribuna Biondi family 150 euro, tribune Scasserra e Cosco 200 euro. Poi, tribuna Molinari divisa in gold, silver e bonze che costeranno rispettivamente 1000, 700 e 400 euro. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso lo store in centro città. L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a sei anni.



La rosa si amplia con l’arrivo di Kevin Zumpano, difensore classe 2005 che ha firmato questa mattina e ha iniziato a lavorare da lunedi con l’organico. Originario di Bari, proviene dalle giovanili del Nardò. Sembra vada verso uno sblocco positivo la trattativa per il prestito di Manuel Esposito dal Benevento al Campobasso. Un tira e molla che sta durando da qualche giorno. Apprezzata da molti la presentazione del tecnico rossoblu che ha subito lanciato messaggi chiari ad ambiente e squadra. Pacato ma deciso nella comunicativa, Mosconi, nel corso della conferenza, ha anche chiesto umiltà citando, forse non a caso, due elementi della nuova rosa rossoblu. Nelle pieghe della conferenza ha nominato Di Nardo e Corvino facendo capire alla stampa e agli intervenuti alla conferenza che nessuno ha un posto da titolare già prenotato. Sono giorni di test atletici per i rossoblu agli ordini di Mosconi, Barrea, del fratello del tecnico, del giovane match analyst foggiano Antonio Alari e del preparatore dei portieri Marco Corvino. L’altro nome di preparatore dei portieri spesso accostato al Campobasso, Marco Nicodemo è stato ingaggiato dal Vastogirardi. Ritiro intenso e finalizzato a creare un gruppo coeso che virtualmente potrebbe già esserci. I giocatori si conoscono fra di loro, alcuni hanno già giocato insieme, vedi Ricciardi e Ricamato oppure Nonni e Bonacchi, per fare qualche esempio. Il gruppo appare concentrato e motivato. Le difficoltà saranno tante, conteranno le gambe e la testa se si vuole abitare con costanza la parte alta della classifica.

Il Vastogirardi comunica di aver riconfermato 4 under della passata stagione: si tratta del difensore di origini boianesi Enzo Maraucci, classe 2005. Il centrocampista classe 2004 Nicola Ciocca in passato anche nella juniores del Campobasso e l’attaccante Andrea Antinucci, giovanissimo classe 2007. Dalla juniores promosso in prima squadra la punta Francesco Scafa, classe 2005 di Ripalimosani.

L’Fc Matese sta ricostruendo l’organico partendo dalla difesa. Vicinissimi all’accordo il difensore della primavera della Salernitana classe 2004 Francesco Siena. Si tratta di un terzino sinistro. Lo stesso si può dire per Mbaye, difensore ventiseienne ex Locri e Crotone che sarebbe prossimo all’accordo con i casertani. Il Matese ha dichiarato di voler disputare un campionato di tutto rispetto.