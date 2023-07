Il femminicidio è diventata una drammatica e tragica costante. Un fenomeno in crescita che impone una attenta riflessione da parte di tutti: dalle famiglie, la scuola, la politica, le forze dell’ordine. Occorre, cioè far fronte comune per tentare di arginare quella che purtroppo è diventata una vera emergenza sociale nel nostro Paese. A Campobasso, in un’affollata aula della scuola Allievi Carabinieri si è svolto un incontro per fare il punto della situazione ma anche per individuare una strategia comune che possa in qualche modo evitare nuove vittime.

Un momento di confronto tra esperti, alla presenza dei giovani allievi carabinieri, tra cui anche molte ragazze. Tra i presenti anche la parlamentare molisana Elisabetta Lancellotta che ha ribadito l’impegno del governo ad affrontare il problema, anche attraverso una legge che punti alla prevenzione ma anche alla repressione del fenomeno.In prima linea l’Arma dei Carabinieri, sempre pronta ad assistere le vittime e mettere in atto azioni che puntino a prevenire il verificarsi di atti contro le donne.