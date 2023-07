Molisane al lavoro per preparare le carte necessarie all’iscrizione in serie D. Il Campobasso ha quasi tutto pronto e confida di chiudere la pratica anche prima del termine perentorio delle 18:00 di venerdì prossimo. Confermate le certezze piu’ che indiscrezioni della mancata iscrizione della Viterbese in quarta serie dopo la retrocessione dalla Lega Pro. Il motivo sta nella mancata concessione dell’agibilità dello stadio di Viterbo da parte del comune.

Tornando in casa rossoblu, lavoro parallelo da parte dei due direttori Colalillo sul fronte squadra di collaboratori, De Filippis dal lato calcistico. Torneranno a far parte dell’area comunicazione i giovani Andrea Zita, Marco Moffa e Dario Antoniani, quest’ultimo collaboratore anche nella passata stagione. Da quest’anno nei ranghi anche il presidente dell’ordine dei commercialisti del Molise, Vittorio del Cioppo e il consulente del lavoro, Antonio Petrarca. La società cerca pure un responsabile commerciale che sarebbe stato individuato nella figura di Luca Iosue.

Sul fronte staff, da ieri ufficiali i ruoli di preparatore atletico e secondo affidato a Roberto Barrea, di collaboratore tecnico affidato ad Antonio Mosconi, collaboratore tecnico. Sembra che la società abbia virato all’ultimo verso la figura di Pasquale Visconti, già preparatore dei portieri rossoblu nel 2016/2017 quando piu’ di un indizio portava alla persona del termolese Marco Nicodemo. L’ex Vastogirardi Antonio Alari sarà il match analyst. Una figura individuata anche nella juniores rossoblu nel campobassano Gianguido Di Biase reduce da un’esperienza in Sudafrica con il servizio civile nazionale.

Oggi Vittorio Esposito si lega al Termoli, un nome che è circolato con insistenza nei giorni scorsi. Un elemento in grado di alzare il livello del reparto offensivo giallorosso. Esposito sarà a disposizione dall’inizio del ritiro del tecnico Alessio Martino il cui vice, con grande probabilità, sarà Marcello Corazzini.

Nel corso della prossima settimana il presidente dell’Isernia Traisci terrà una conferenza stampa in cui delineerà le strategie per la prossima stagione. Dopo il divorzio da Santonastaso e dal tecnico De Bellis, verrà presentato un nuovo staff e non si esclude anche qualche nuovo calciatore. Il nuovo ds incaricato, infatti, è già alle prese con il mercato da circa una settimana. C’è attesa intorno a questo incontro con la stampa visto che si era vociferato, ma probabilmente si è trattato solo di voci senza fondamento, che l’Isernia potesse rivedere al ribasso i propri obiettivi. Certamente lascerà la società pentra l’ormai ex capitano Vincenzo Mingione che è conteso fra Aesernia Fraterna ed Aurora Alto Casertano.