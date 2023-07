La Filiale della Banca d’Italia di Campobasso, in collaborazione con la Camera di Commercio del Molise e con il Comune di Termoli, ha organizzato un ciclo di tre incontri rivolti agli imprenditori sul fenomeno della contraffazione delle banconote. “La tematica – spiega la Banca d’Italia annunciando l’iniziativa – è di particolare rilevanza, in considerazione delle significative ricadute economiche che la circolazione e la eventuale accettazione di biglietti falsi può avere sulle imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni”. Ai partecipanti verranno illustrate alcune tecniche per il riconoscimento delle banconote contraffatte che potranno essere utilizzate anche senza l’utilizzo di specifiche apparecchiature; verranno inoltre indicati i comportamenti corretti da seguire in caso di individuazione di biglietti contraffatti.

Gli incontri avranno una durata di un’ora e mezza e si terranno alle 14.30 con questo calendario: venerdì 7 luglio nella sala consiliare del Comune di Termoli, giovedì 14 settembre nella sede della Camera di Commercio di Campobasso e giovedì 21 settembre nella sede della Camera di Commercio di Isernia.