Il capogruppo della Lega al Comune di Campobasso Alberto Tramontano commenta l’esito delle ultime elezioni Regionali. Questo il testo del suo intervento inviato alla stampa:

“Grillini e zanzare. Sarebbe facile, dati alla mano, fare un’analisi puntuale e oggettiva del voto che disveli le dinamiche di una vittoria schiacciante del centrodestra guidato da Francesco Roberti. Il candidato Presidente grillino perdente Roberto Gravina è annegato nel campo largo, che si è dimostrato essere poco più di un campetto di periferia. Uomo della provvidenza, scelta condivisa, unica alternativa, sintesi perfetta: formule appiccicate a Roberto Gravina e dimostratesi assolutamente fallaci. I grillini hanno perso dovunque e hanno perso anche nella città di Campobasso, che amministrano con un monocolore, ed io so il perché. Gravina, e con lui i suoi compagni di viaggio, ha perso per colpa delle zanzare. Dall’insediamento della Giunta Gravina, nella città di Campobasso, si è levato un grido disperato: bambini, anziani, donne e uomini assaliti in tutte le stagioni da insetti e, in particolare, da zanzare quale rimedio e risposta hanno trovato nei grillini? Le zanzare devono essere annientate dai pipistrelli.

Avete capito bene. Davanti ad un problema concreto e realmente grave, basta farsi un giro nelle farmacie cittadine, vi è stata un’alzata di spalla e la proposta di una soluzione allucinante: pipistrelli per combattere le zanzare. Campobasso a causa di una guida sciatta e superficiale, da “città giardino” è divenuta “città GIUNGLA”: basta percorrere le vie cittadine e le contrade che sono infestate da chilometri di erbacce che ormai sono cresciute sui bordi delle strade, sui marciapiedi e sull’asfalto, limitando la mobilità di pedoni e automobilisti. I grillini hanno perso le elezioni, anche a Campobasso, perché non hanno ascoltato le esigenze reali e concrete dei cittadini. Non hanno sentito i bisogni delle famiglie, delle imprese locali, dei professionisti, dei giovani, degli anziani. Arroccati nel palazzo hanno smarrito il contatto con la propria comunità, legandosi a gabbie ideologiche e assumendo decisioni spesso irrazionali e schizofreniche. Per eliminare il problema delle zanzare occorrerebbe fare una disinfestazione mirata perché si tratta ormai di un’emergenza sanitaria e sociale. Tale soluzione, di buon senso, non è stata minimamente presa in considerazione. Invece i grillini attendono i pipistrelli. Gravina ha palesato di non essere ancorato alla comunità che ha amministrato e il suo sentirsi “al di sopra” di tutto e di tutti ha provocato il crollo del campo largo, nato su una percezione mediatica ed estetica e non significativamente politica”.