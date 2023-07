Week end portatore di trattative virtualmente chiuse per il Campobasso: l’attaccante portoghese classe ’98 Leonardo Abreu è un nuovo tassello della squadra rossoblu. Lo scorso anno nel Flaminia Civita Castellana e con un trascorso anche nell’Fc Matese nel 2021. Si tratta di una punta centrale molto dotata fisicamente – alta 1,90 – che all’occorrenza può giocare anche da esterno mancino, bravo a calciare con entrambi i piedi. A proposito di ex elementi dell’FC Matese, rimane viva la trattativa pure per Luca Ricciardi, capitano della squadra campana. De Filippis ha chiuso anche per il difensore classe ’99 Alessio Rasi, un elemento, dicono le cronache, dotato di una buona spinta offensiva. Rasi ha giocato nel Roma City lo scorso anno nel girone F di serie D. L’urgenza di De Filippis e Mosconi è quella di chiudere l’attacco. Il ds conferma il biennale di Ripa e la volontà di trattenerlo nel capoluogo. Il giocatore non si confà pienamente al gioco di Mosconi, ma la stima nei confronti della punta è molto elevata. Dunque, sarà uno dei riconfermati dopo Lombari e Ioio. Ad oggi non si può affermare la stessa cosa per Tordella che è stato un prestito dal Lupa Frascati. Trattativa con la società laziale in corso per tenerlo in rossoblu. In stato molto avanzato gli accordi con Di Donato, Nonni, Gonzales e con Bonacchi che deve risolvere ancora il suo biennale con il Fano. Sembra che la società marchigiana si sia ammorbidita con il calciatore. La strada dovrebbe essere in discesa. Sondaggi condotti dal ds anche per il ritorno di Forgione in Molise, ma motivi extra calcistici terranno il calciatore in Abruzzo anche nella prossima stagione. Il ritiro della squadra rossoblu ricostituita dall’abbondante mercato in corso scatterà dal 24 luglio e si terrà sul campo comunale di Vinchiaturo. La squadra alloggerà in una struttura ricettiva nei pressi del comune.

La nuova stagione è scattata da due giorni ma in questi giorni la federazione sta aggiornando i portali. Un’operazione che dovrebbe durare ancora due giorni. Dunque, per ora, per ragioni tecniche non è ancora possibile inviare nuovi contratti da ratificare.

Termoli al lavoro per rifare l’attacco: il nome di Hernandez, ex Vastogirardi, è il primo ufficiale. Mentre i nomi seguiti da Guadagnuolo sono tanti come quelli di Finizio e Cacchione con cui l’incontro è stabilito in settimana, Esposito che deve solo firmare, ma anche Sivilla. Per l’attacco giallorosso si è aggiunto anche il profilo di Luis Alfageme, ex Aurora Alto Casertano. Un elemento classe ’84 non piu’ giovanissimo ma in una condizione fisica invidiabile.

IL Vastogirardi ha presentato il nuovo mister, è il 48enne Davide Bifini. Il neo mister gialloblù ha subito sposato l’idea del presidente Di Lucente di un gioco pulito, tattico, che concede poco e reclama molto sul campo. Assieme ai riconfermati, primo tra tutti la bandiera altomolisana Sergio Ruggieri, dovrà costruire il prossimo futuro del Vastogirardi.Accanto a lui due collaboratori di prestigio. Il suo vice sarà Vincenzo Santoruvo, ex calciatore professionista con grande esperienza nel settore giovanile del Frosinone e allenatore – sia in seconda che in prima – della primavera della Viterbese. Il preparatore dei portieri sarà Saverio Croci, ex Notaresco e nelle ultime due stagioni al Giulianova.