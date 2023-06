Sanificazione inefficace nelle strutture sanitarie dell’Asrem durante la pandemia: la Procura di Campobasso, concluse le indagini preliminari, con decreto di citazione a giudizio, ha disposto la comparizione dell’imputato, il responsabile di una ditta di Avellino, davanti al Gip di Campobasso per l’udienza del 26 ottobre prossimo. Il reato contestato è quello di inadempimento di contratto in pubbliche forniture. L’indagine in questione partì dopo la segnalazione di un dipendente dell’azienda sanitaria regionale, dipendente assistito dall’avvocato Vincenzo Iacovino che ha reso nota la vicenda. La ditta in questione si aggiudicò nel 2001 il servizio di sanificazione degli ambienti e strutture ospedaliere e territoriali dell’Asrem, ambulanze, automezzi dell’Usca e barelle ma il responsabile dell’azienda sanitaria per la prevenzione e protezione contestò la violazione delle prescrizioni contenute nel capitolato d’appalto e più in particolare: la verificata presenza di una percentuale di perossido di idrogeno negli apparecchi utilizzati per la

sanificazione inferiore al limite minimo previsto dal disciplinare di gara; l’utilizzo di apparecchiature nebulizzartici portatili difformi sia da quelle indicate nella relazione tecnica di gara sia dal capitolato di gara; la generale inefficacia della sanificazione attuata.