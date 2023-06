Notizie dal mondo della quarta serie: le società aventi diritto hanno tempo dal 10 al 14 luglio alle ore 18 per regolarizzare la propria domanda di iscrizione al campionato 2023/24. Entro quella data le società dovranno versare 16.500 euro per l’iscrizione, più la conferma della fideiussione bancaria da 31.000 euro (nuova per le neopromosse dall’Eccellenza o retrocesse dalla C). Inoltre per tutte le Società già in organico al Dipartimento Interregionale nella stagione 2022/23 saranno necessarie le dichiarazioni liberatorie, attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2023 di quanto pattuito con i calciatori ed allenatori, oltre che la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco. La Co.Vi.So.D, entro il 21 luglio, esaminata la documentazione, comunica alle Società l’esito dell’attività di controllo compiuta. Le Società che dovessero risultare non in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al campionato 2023/24, possono presentare ricorso. Entro il termine del 24 luglio ore 20, potranno essere integrati tutti gli adempimenti indicati nei medesimi punti, eccezion fatta per la richiesta di iscrizione al Campionato di Serie D 2023/24 secondo la modalità on-line. La Co.Vi.So.D esprime, entro il 27 luglio 2023, parere motivato alla L.N.D. sui ricorsi proposti.

Il Campobasso insegue, fra gli altri, un estremo difensore: è notizia di qualche ora fa dell’ingaggio praticamente fatto del portiere Giacomo Di Donato, classe 2004 che nella stagione appena conclusa ha affrontato in coppa Italia nazionale i rossoblu con la maglia del Sambuceto. La trattativa viene data per fatta. È un altro pupillo della schiera dei mosconiani. Di Donato avrebbe vinto la concorrenza di Ludovico Del Sorbo in forza al Sorrento nello scorso torneo. Per la difesa sarebbe spuntato anche il nome del campobassano Magri, per lui sarebbe un ritorno. La società ha scelto la linea di una comunicazione moderata: ad ora con ufficialità non si conoscono nomi di calciatori che rimarranno in rossoblu per quanto sporadici. L’intreccio con Ripa si potrebbe considerare risolto in senso negativo: l’attaccante non farebbe al caso del gioco del neo tecnico Mosconi. Si va verso una separazione nonostante l’accordo biennale fra le parti. La piazza attende curiosa. In assenza di notizie certe, si rincorrono tante voci: c’è chi cerca di rassicurare dicendo in giro che la squadra è già bella e fatta; chi esprime qualche riserva sul mercato di De Filippis. Dal primo luglio, data molto vicina, gli annunci avranno il crisma dell’ufficialità.



Il Termoli ha confermato e diffuso sulla sua pagina social il nome del difensore Maryan Hutsol dopo quello del portiere Lombardo e dell’altro difensore capitano Pietro Sicignano. Quasi sistemata cosi la difesa che sarà molto simile a quella dello scorso torneo. In attesa di modificare centrocampo dove è stato confermato Scoppa e attacco che sarà il reparto destinato ai cambiamenti maggiori. Notizie dal girone: il molisano Davide Borrelli è vicino a trasferirsi dalla Cinzialbalonga al Tolentino. Per lui un ritorno nelle Marche dopo una lunga militanza nel Fano.