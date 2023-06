Il Campobasso si muove sornione sul mercato, specialmente quello dei senior che, ad avviso del ds De Filippis ma non solo, costituisce una vasta schiera di tesserati che per ora preferiscono nicchiare. Ad ogni modo, il Campobasso prova a stringere accordi destinati ad essere formalizzati in seguito. I nomi che rimbalzano sono quelli del pacchetto del Fano (Schiaroli, Bonacchi e Capezzani con la riserva vicino al nome di Padovani che comunque è stato allertato). Direttore e tecnico fanno davvero fatica per rintracciare nella rosa che ha vinto l’eccellenza pedine utili ad una stagione di alto livello nella categoria superiore. Al ds non sarebbe dispiaciuta la conferma di Di Rienzo che, però, non è piu’ un fuori quota e l’idea di Mosconi è quella di schierare un giocatore under. Via anche Cavallini; per quanto riguarda Ioio, c’è stato un nuovo approccio con il procuratore a cui pare che ora non sia stato dato seguito, mentre Vanzan ha salutato Campobasso dopo quattro anni. Esisterebbe la grana Ripa che non verrebbe ritenuto idoneo al 3-5-2 da Mosconi mentre ha dalla sua un accordo biennale con la società rossoblu. Dal punto di vista tecnico, dunque, ci sarebbe stata una bocciatura. Nella schiera dei fuori quota dovrebbero essere altrettanto sporadiche le conferme: si va verso la permanenza dei soli Lombari e Tordella. Tutti gli altri, per ora, non hanno ricevuto comunicazioni per un rinnovo.

Sul fronte logistico, lo staff sta lavorando alla riqualificazione del manto erboso di Selvapiana. Sono consistenti lavori all’impianto di irrigazione. Opere che devono essere completate e che erano già iniziate all’inizio dello scorso torneo. Sul fronte dirigenziale, la società ha diffuso un’intervista ad Aldo Vicenzo, il CEO di Avicor Costruzioni il quale ha ribadito di essere onorato della partnership e della sinergia che si è creata con Matt Rizzetta. Vicenzo ha aggiunto che non vede l’ora di intraprendere iniziative ancora piu’ interessanti in futuro.

Il Termoli è concentrato sul pacchetto dei fuori quota. La dirigenza è concentrata su questo settore partendo dalla consapevolezza che uno dei punti deboli della scorsa stagione è stato il reparto offensivo. Sono in corso i dialoghi con alcuni tesserati che la società vorrebbe confermare: con grande probabilità rimarranno in giallorosso alcune pedine della difesa come Sicignano, Antezza, Caiazza, Hutson e Lombardo. Con questi ultimi si è già raggiunto un accordo verbale da ratificare. In fermento anche l’Fc Matese che ha organizzato un primo stage stagionale per selezionare ragazzi dal 2005 al 2008. Attiva sul fronte degli under la società casertana, dal prossimo anno i classe 2005 saranno essenziali nell’undici iniziale.