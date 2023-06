In fermento le società di quarta serie per le costruzioni degli organici. Il Campobasso ha registrato dei consensi nel pubblico per la scelta di affidare un settore delicato come quello giovanile a Domenico Progna. La ricostruzione della rosa passa attraverso i nuovi ma anche alcuni dei supestiti – li definiamo così – della passata stagione. Fra questi c’è anche il nome del difensore Ioio. Un mix di confermati e nuovi innesti che stanno plasmando De Filippis e Mosconi. Per quanto riguarda lo staff, questo appare già definito nella sua gran parte. Rimane in bilico la posizione del preparatore dei portieri Cicioni. Le parti starebbero tentando di trovare un accordo. La piazza chiede a gran voce il ritorno immediato nei professionisti ed è proprio questo il periodo nel quale le mosse non possono essere fallite. Il ds De Filippis preferisce mantenere un profilo basso e non far filtrare troppi nomi di senior. Di tempo a disposizione per elaborare e imbastire la rosa ce n’è in abbondanza. Farsi scappare qualche nome o pista potrebbe favorire solo le pretese economiche del giocatore su cui ricadono le attenzioni del Campobasso o di qualche altra società.

A De Filippis e Mosconi, dunque, il compito delicato e non facile di trovare un punto di equilibrio fra chi giungerà in rossoblu e chi la società sceglierà di trattenere. Si presume con grande probabilità che la frangia dei superstiti sia piu’ sottile degli elementi in ingresso. Certamente lasceranno il rossoblu Di Leo, Guillari, lo stesso Potenza e Franchi.



È tempo di lavori anche le altre molisane. Il Vastogirardi partirà dal tassello numero uno che sarà il tecnico, una figura simile a quella di Coletti o di Prosperi. A proposito, quest’ultimo a giorni verrà annunciato dalla Pianese in serie D dove avrà come collaboratore tecnico l’ex centrocampista del Campobasso e dei toscani, Leonardo Brenci.

Il Termoli ha confermato in panchina Alessio Martino, tecnico per due giornate di campionato piu’ per lo scontro play out vinto a Vasto. La salvezza, una vera impresa per la squadra giallorossa, è valsa la riconferma a Martino.