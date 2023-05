Verdetti finali nei campionati regionali di eccellenza e promozione. Per quanto riguarda la massima serie ricordiamo che gli spareggi play off non sono stati disputati in virtù del distacco di punti maturato dal Città di Isernia sulle dirette inseguitrici e, in particolar modo, sulla terza classificata Aurora Alto Casertano. La forbice utile per non disputare la finale play off è di dieci punti e i pentri hanno chiuso la stagione con ben quattordici lunghezze sulla squadra in provincia di Caserta staccando il pass diretto per gli spareggi interregionali. Il sorteggio ha inserito nel cammino del Città di Isernia la vincente dei play off del girone B del campionato campano, l’Agropoli che si è imposto per tre a zero sulla Scafatese. Nonostante gli uomini di De Bellis conoscano già il loro avversario dovranno attendere domenica 28 maggio per la gara di andata in terra campana, il ritorno è previsto allo stadio Lancellotta di Isernia per domenica 4 giugno. La squadra è al lavoro per questo appuntamento di rilievo, gli isernini hanno dimostrato durante il corso del campionato di essere una squadra forte in tutti i reparti. La fiducia dell’ambiente si sente e la società da anni ormai non ha nascosto l’intenzione di approdare nel campionato di quarta serie.

Per quanto riguarda gli spareggi play out è stata disputata soltanto la gara tra Virtus Gioiese e Aurora Ururi in quanto il Gambatesa, penultimo, è retrocesso direttamente insieme al Campodipietra per distacco di punti dalla quintultima Pietramontecorvino. Nel match disputato al Ferrante di Piedimonte Matese l’ Aurora Ururi non è riuscita a invertire il trend di una stagione a dir poco complicata. I giallorossi hanno vissuto la classica annata storta, un mix tra scelte sbagliate e sfortuna che hanno determinato la retrocessione nel campionato di promozione. Senza dubbio la società dovrà tirare le somme e ripartire da zero nella prossima stagione.

Non serve e non si disputerà la finale playoff di Promozione in Molise per l’accesso al campionato di Eccellenza. Con la salvezza del Termoli in serie D e le retrocessioni di 3 compagini dall’eccellenza alla B regionale, sono 4 i posti disponibili. Dopo Polisportiva Fortore e Atletico San Pietro in Valle tocca alle finaliste playoff di Promozione raggiungere l’eccellenza, Ripalimosani e Termoli 2016.

Ricordiamo, in conclusione, che in caso di un eventuale posto libero in eccellenza, come ad esempio la promozione in D dell’Isernia tramite gli spareggi nazionali, la prelazione sul ripescaggio spetterebbe alla squadra sconfitta nei play out di eccellenza, ovvero l’Aurora Ururi. La società, informalmente, ha già manifestato l’intenzione di chiedere il ripescaggio. Insomma tutto chiuso e definitivo nei due campionati di punta del Molise, si aspetta solo l’ufficialità del comitato regionale.