Il centrodestra ha sciolto le riserve e scelto il candidato alla presidenza della Regione. Si tratta del sindaco di Termoli, Francesco Roberti. L’ufficialità in una nota. “Il candidato del centrodestra alle imminenti elezioni regionali del Molise sarà Francesco Roberti, sindaco di Termoli e Presidente della Provincia di Campobasso. Le forze politiche del centrodestra, e molte altre realtà del territorio, hanno trovato un’intesa su un nome ben conosciuto nel Molise e in grado di esprimere una concreta capacità di governo. L’intesa è stata raggiunta dopo un ampio confronto, ringraziando tutti coloro che sono stati al centro di questa vicenda, in primo luogo un ringraziamento al Presidente Donato Toma che ha guidato il Molise negli ultimi cinque anni”. E’ la dichiarazione del responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, il responsabile Enti Locali della Lega Stefano Locatelli, il responsabile Enti Locali di Forza Italia Maurizio Gasparri, l’on. Lorenzo Cesa segretario dell’Udc, Maurizio Lupi per Noi Moderati e Vincenzo Niro vice segretario nazionale dei Popolari per l’Italia.