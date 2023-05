La voglia di alzare sempre i propri obiettivi. La volontà di proporre un’offerta sportiva qualificata. Da questo nasce il Camp estivi di calcio della Chaminade Campobasso nato in collaborazione con la Fundación Realmadrid Campus Experience. Dal 17 al 21 luglio 2023 l’area sportiva Sturzo ospiterà lo staff de ‘Los Merengues’. Il camp è rivolto a giovani calciatori e calciatrici, dai 6 ai 16 anni, con un livello di gioco principiante o intermedio e, in particolare, per i veri appassionati del Real Madrid. Tutti i partecipanti avranno in regalo un kit da allenamento ufficiale con: un pallone da calcio adidas, una borraccia e una gym bag del Clinic Real Madrid. La Fundación Realmadrid Campus Experience offre varie tipologie di programmi, ognuna con obiettivi specifici. Il Programma Standard prevede allenamenti dinamici, divertenti e stimolanti: l’opzione perfetta per coloro che giocano a livello principiante e intermedio. Il Programma Intensivo, invece, è leggermente più impegnativo e destina agli allenamenti un maggior numero di ore. In ultimo, la Fondazione offre anche un Programma Specifico per Portieri. Due sedute/sessioni di allenamento al giorno e analisi delle prestazioni con scorecard personalizzata. Una settimana per allenarsi da campioni ma anche per comprendere i valori fondamentali del club, come il gioco di squadra, la leadership, il duro lavoro, il rispetto e la disciplina. Al termine dell’esperienza i tecnici del Real Madrid valuteranno la possibilità di qualificare i ragazzi alle finali nazionali e per il premio Fairplay. All’interno dell’offerta è incluso il pranzo quotidiano (menù da atleta) e l’assicurazione. Prevista una promozione speciale per le prime 30 adesioni. Due servizi aggiuntivi: fotografo e lezioni di spagnolo al costo di 40 euro, oltre la quota di adesione.

Iscrizioni al seguente link: https://frmclinics.it/asd-polisportiva-chaminade-campobasso-2023?fbclid=IwAR3rc4mzrHTbsh3rexy94JFr8p6BCEa5TcrLUg6-mjv35mpx524PwydcNBI

Fonte; ufficio stampa