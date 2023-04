Comunità alloggio per minori “L’isola che non c’è” di Limosano, donato un distributore di acqua microfiltrata. Il primo cittadino Angela Amoroso fa sapere che la Comunità alloggio per minori ha ricevuto un gradito regalo dalla Cooperativa Aurora, un distributore di acqua microfiltrata che potrà essere utilizzato, senza alcun costo, dai ragazzi ospiti della struttura. “Un gesto concreto – il commento del primo cittadino – che dimostra la grande sensibilità e la generosità del presidente della cooperativa, la quale provvederà gratuitamente anche alla manutenzione periodica del distributore. È stato davvero emozionante vedere i sorrisi e i visi soddisfatti dei ragazzi minori stranieri ospitanti nella struttura – conclude il sindaco Amoroso – i quali hanno ringraziato con le poche e semplici parole in lingua italiana imparate in questi mesi”.