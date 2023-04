Il Trofeo Paolo e Maurizio Bobbo, gara regionale di bocce a coppia, organizzata dall’ASD Madonna delle Grazie Termoli del presidente Gianfranco Di Fonso, va al duo della società La Torre Vinchiaturo, composto da Corrado Puzo e Giacomino Farrace. I due vincitori hanno mantenuto una condotta di gara costante per tutta la giornata e per tutte e sei le partite disputate. In finale, la rimonta dal 9-2 al 9-12 sulla formazione pugliese, formata da Giacomo Gervasio e Mario La Marra della Nuova Aurora Foggia. Usciti di scena in semifinale, Berardino Pistilli e Maurizio Iacobucci della società La Torre Vinchiaturo (terzi), estromessi dai vincitori Puzo e Farrace nel derby societario, e i beneventani Carlo D’Angelis e Carmine Zollo della Padulese (quarti). Qualificati per le fasi finali anche i locali Rino Pietronigro e Giuseppe Fratangelo della Madonna delle Grazie Termoli (quinti) e Alessio Santo con Alessandro Di Tota del Morgione Ripalimosani (sesti). Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise; gli arbitri di campo sono stati Renato Mobilia e Nazzareno Morlacchetti. Ai nastri di partenza ben 48 coppie per un totale di 96 atleti al via della storica competizione del calendario boccistico molisano. Alle finali e alle premiazioni, presente la famiglia Bobbo. Dopo il ricordo di Paolo e Maurizio Bobbo, rammentandone la grande passione per lo sport delle bocce, la consegna di una targa ricordo da parte del presidente della Madonna delle Grazie, Gianfranco Di Fonso. Presenti il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, e il delegato provinciale FIB Campobasso, Antonio Di Tota. Il Presidente Giuseppe Formato, nel ringraziare la famiglia Bobbo, ha annunciato, tra l’entusiasmo generale, come l’ASD Bocciofila Madonna delle Grazie Termoli sia stata insignita della Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI per l’anno 2021 “in riconoscimento delle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività”. In società è stata recapitata la missiva del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, tramite la quale il numero uno dello sport italiano si congratula col Presidente Di Fonso e con l’intera società giallorossa.

Fonte. Ufficio stampa