CLN CUS MOLISE-LIDO DI OSTIA 1-6

Cln Cus Molise: Polisena, M. Mariano, Lenoci, Di Stefano, Minervini, Di Lisio, De Nisco, Lucas, L. Mariano, Debetio, La Bella, Barichello. All. Sanginario.

Lido di Ostia: Di Ponto, Gattarelli, Esposito, Nicolini, Lara, Dal Lago, Chimanguinho, Barra, Lutta, Jefferson, Venuti, Taloni. All. Grassi.

Arbitri: D’Addato di Barletta e Bartoli di Nocera Inferiore. Crono: Capldi di Isernia.

Marcatori: Chimanguinho pt; Lara, Esposito, Chimanguinho (2), De Nisco, Nicolini.

Note: ammoniti Taloni, Lucas, Debetio.

Il Cln Cus Molise cade in casa contro il Lido di Ostia seconda forza del girone. La sfida del Palaunimol finisce 6-1 per la formazione laziale, punizione troppo pesante per i rossoblù che in particolare nella prima frazione di gioco hanno reso la vita durissima agli avversari non sfruttando le occasioni da gol create. Nella ripresa, poi, è venuta fuori tutta la qualità degli uomini di Grassi che hanno archiviato la pratica in proprio favore.

Si vedono subito i cussini. Barichello serve Debetio che offre a Lucas tiro alto. Subito dopo ancora il 24 illumina Di Lisio, Di Ponto chiude. Solo Cus in campo. Padroni di casa ad un passo dal vantaggio quando De Nisco e Lucas duettano, la conclusione del brasiliano si stampa sul palo a portiere battuto. Il primo squillo del Lido è un tiro centrale di Cimanguinho, Mariano para. Gli ospiti prendono coraggio ed Esposito a due passi da Mariano non riesce a trovare la deviazione vincente. Sull’altro fronte è Renzo Di Lisio a saggiare i riflessi di Di Ponto che si allunga e devia in angolo. Stessa cosa deve fare il collega Mariano sul diagonale velenoso di capitan Barra. I padroni di casa tengono benissimo il campo e Lenoci, assistito da Barichello chiama al grande intervento Di Ponto. Nel finale di frazione il Lido passa. Chimanguinho conclude dalla distanza, Mariano respinge, la sfera torna al numero undici che in scivolata manda la sfera a baciare il palo e poi in fondo al sacco. Squadre al riposo sullo 0-1.

Nella ripresa comincia subito forte la squadra laziale. Barra viene chiuso da Mariano e poi Esposito da posizione defilata coglie il palo esterno. Il Cus Molise reagisce. Azione personale di Barichello che mette al centro, Di Stefano ferma la sfera per l’accorrente Lucas, Di Ponto è super nella risposta. Scampato il pericolo il Lido raddoppia. E’ Lara a tramutare in oro un calcio piazzato di Jefferson. Cus 0 Ostia 2. La reazione locale è affidata a Barichello, tiro respinto da Di Ponto, poi Dal Lago evita problemi alla sua difesa e salva tutto. La squadra ospite fa valere la sua qualità. Rimessa di Jefferson, Chimanguinho mette la palla sotto la traversa per la terza rete del Lido di Ostia. Il Cus a questo punto opta per il portiere di movimento e viene punito ancora. Tiro dalla distanza di Chimanguinho, palla sul palo, Esposito deve solo appoggiare in fondo al sacco la palla dello 0-4. La quinta rete dell’Ostia la firma Chimangunho dalla sua metà campo approfittando del power play locale. Il Cus Molise non molla e De Nisco sotto misura firma la rete della bandiera per i rossoblù deviando un tiro di Lucas. E’ poi Barichello a servire Di Lisio, Gattarelli, entrato al posto di Di Ponto si fa trovare pronto ed alza in angolo. Ci pensa Nicolini a firmare il sesto gol dell’Ostia. Il Cus archiviata questa sfida cercherà di chiudere al meglio la regular season sabato prossimo a Roma contro l’Italpol e poi si concentrerà sullo spareggio per accedere alla serie A2 Elite.