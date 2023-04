Share on Twitter

Il giudice del Tribunale di Spoleto Simona Di Paolo ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo notificato al Comune di Isernia dalla società AJ mobilità, società che gestisce gli stalli a pagamento della città. La sentenza arriva dopo l’opposizione presentata dall’Amministrazione comunale che chiedeva il riconoscimento dell’incompetenza territoriale del foro di Spoleto a favore della competenza del Tribunale di Isernia. Con l’annullamento del decreto ingiuntivo, l’AJ Mobilità è stata condannata dal Tribunale al pagamento delle spese legali.

La vicenda risale all’ottobre del 2022, quando la società aveva notificato a Palazzo San Francesco il decreto ingiuntivo di oltre 350mila euro quale corrispettivo sulle quote per i verbali elevati nei parcheggi delimitati dalle strisce blu.

E intanto si è conclusa la fase di raccolta delle osservazioni relative al piano urbano del traffico promossa dal Comune di Isernia. Numerose le proposte di modifica inviate da cittadini e associazioni. Ora toccherà all’Amministrazione comunale adottare la modifica del documento tramite apposita delibera. A seguito della pubblicazione dell’atto, ci saranno altri 30 giorni di tempo per presentare osservazioni prima che la questione arrivi in discussione in Consiglio comunale. Obiettivo della maggioranza a Palazzo San Francesco è quello di riformare radicalmente il piano del traffico, arrivando così a una totale o quasi totale eliminazione delle strisce blu.