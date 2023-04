Dopo quelli della politica, arrivano adesso i nomi della società civile. Parliamo nella ricerca che da settimane, se non da mesi, impegna partiti e coalizioni nella caccia al miglior candidato da proporre ai molisani per la Presidenza della Regione. I nomi che nelle ultime ore sono trapelati da più parti e da fonti attendibili, sono quelli del Rettore dell’Università del Molise, Luce Brunese, per il centrodestra, e quello del giudice Daniele Colucci, magistrato in forza alla Corte di Appello di Napoli.

Gli interessati al momento non smentiscono né confermano una loro eventuale disponibilità. Il quadro politico è in tale e tanta evoluzione che ogni presa di posizione potrebbe risultare al momento inopportuna. Saranno solo i prossimi giorni a svelare le reali intenzioni sia dei proponenti sia degli interessati.

Accanto a quella che si potrebbe profilare una sfida assegnata quindi alla società civile, restano in piedi tutte le altre alternative politiche in corso con le coalizioni in pratica impegnate in tavoli quotidiani che, al momento, non hanno prodotto alcun risultato concreto.

In casa centrodestra resta tra le più accreditate l’ipotesi Roberti. Il Sindaco di Termoli e Presidente della Provincia di Campobasso la spunterebbe su tutti in Forza Italia qualora la casella Molise venisse confermata agli azzurri. In caso di bandiera diversa, ovvero nell’ipotesi che siano le insegne di Giorgia Meloni ad essere apposte sul Molise, i nomi più accreditati sono quelli dell’Assessore Quintino Pallante e dell’ex Governatore, Michele Iorio.

Nel centrosinistra mantiene quota l’ipotesi Iannacone, col giornalista molisano fortemente sponsorizzato da Roma. A spingere per lui, dalla Capitale, lo stesso Conte con in subordine l’ipotesi del prorettore della Sapienza, De Santoli. Sul fronte locale, i nomi politici dei pentastellati restano quelli del sindaco di Campobasso, Gravina, e del consigliere regionale, Nola.

In ambasce il Partito democratico che, oltre alla coppia Fanelli Facciolla, non ha ancora espresso nomi alternativi al segretario del partito e alla capogruppo in regione. Una delle ipotesi in campo potrebbe essere Caterina Cerroni, leader nazionale dei giovani democratici. Sul fronte dei nomi provenienti dal campo civico e che potrebbe star bene anche al PD, c’è quello dell’ex Presidente della Regione, Giovanni Di Stasi. Verosimilmente nulla accadrà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Solo dopo Pasqua i giochi si faranno più chiari. A sgombrare le nebbie della politica ci penserà il calendario quando per partiti, movimenti e coalizioni, il tempo dei minuetti e dei tartufismi sarà ormai giunto al termine.