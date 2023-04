Mentre partiti e coalizioni si muovono per comporre liste, alleanze, programmi e candidati, la macchina elettorale si è messa già in moto. Con la delibera di Giunta n 92 dello scorso 31 marzo, la Regione ha pubblicato il calendario degli adempimenti elettorali in vista delle elezioni previste per il 25 e 26 giugno prossimi.

Si parte con la convocazione dei comizi elettorali, prevista per l’11 maggio, ovvero 45 giorni prima della data delle elezioni. Saranno i sindaci quindi a muovere i primi passi avvisando ufficialmente gli elettori della data delle votazioni e degli orari di apertura e chiusura dei seggi. Sempre entro l’11 maggio, con decreto del Presidente della Giunta, viene approvato il modello di scheda elettorale. Entro le 36 ore successive, presso il Tribunale di Campobasso verrà costituito l’Ufficio Unico Circoscrizionale presso il quale andranno depositate le liste dei candidati.

Il 16 maggio, invece, verrà costituito a Campobasso presso la Cote d’Appello, l’Ufficio Centrale Regionale a cui spetterà decidere su eventuali ricorsi contro la eliminazione di liste o candidati.

La presentazione invece delle candidature dovrà avvenire dalle ore 8 del 26 maggio alle ore 12 del successivo giorno 27. Entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione dei candidati, l’Ufficio Circoscrizionale esamina e ammette le liste che poi trasmette alla Regione insieme ai relativi contrassegni per la stampa delle schede.

Quanto agli orari di votazione, analogamente a quanto avvenuto nelle altre regioni si voterà dalle ore 7 alle 23 del 25 giugno e dalle ore 7 alle 15 del giorno 26. Poi il lungo pomeriggio e la notte dello scrutinio. All’alba del 27 si conosceranno il nome del nuovo Presidente e la composizione del Consiglio regionale.