Vanno avanti in maniera spedita le procedure per attuazione degli interventi che consentiranno di adeguare l’area fieristica Selvapiana di Campobasso a scuola ponte per l’anno scolastico 2024/2025. La struttura, infatti, dovrà ospitare, a seconda delle esigenze, gli alunni delle scuole di via Tiberio, via Jezza, via De Gasperi, via Crispi e piazza della Repubblica. Edifici che dovranno essere demoliti e ricostruiti. Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa, ha relazionato in ‘aula sul piano dettagliato degli interventi in programma. L’adeguamento della struttura fieristica di Selvapiana, che consentirà di ospitare le scuole materne e primarie, è stato inserito nel piano triennale delle Opere pubbliche 2023-2025, annualità 2023, per un costo complessivo di 3 milioni e 500 mila euro. Somma che sarà reperita con l’accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Nel frattempo sono stati nominati anche i progettisti che dovranno occuparsi della redazione dello studio di fattibilità. Attualmente sono in corso le verifiche, dal punto di vista strutturale ed impiantistico dello stabile. Secondo le stime dell’amministrazione comunale, il 24 marzo dovrebbe essere consegnato lo studio di fattibilità che consentirà di avviare la progettazione definitiva ed esecutiva , oltre all’affidamento dei lavori. Il tutto dovrà essere completato prima dell’apertura del prossimo anno scolastico.

Un passo in avanti importante verso la realizzazione del progetto, complessivo, che prevede la realizzazione di edifici scolastici innovativi e soprattutto sicuri dal punto di vista sismico.