Ha compiuto un furto a Campobasso e ha poi tentato la fuga, ma è stato arrestato al termine di un lungo inseguimento. In carcere è finito un 28enne pugliese. La polizia dopo aver avuto la segnalazione del furto appena avvenuto, ha rintracciato l’auto del giovane sulla Fondovalle per Foggia. Qui il conducente ha tentato di spingere fuori strada l’auto delle forze dell’ordine L’inseguimento è continuato per decine di chilometri e il giovane ha anche forzato un posto di blocco dei carabinieri che intanto erano stati allertati. La fuga si è conclusa in provincia di Foggia quando il 28enne per la forte velocità ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il guard rail. Si trova ora in carcere a Foggia con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.