Si vota domani (domenica 26 febbraio) in tutta Italia per le primarie del PD. Corrono per la carica di Segretario nazionale del Partito Democratico Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. 5500 i gazebo messi a disposizione per le operazioni di voto. In Molise, fanno sapere dalla segreteria regionale dei Dem, diverse le postazioni in tutto il territorio. Per esprimere la propria preferenza utile un documento di identità e la tessera elettorale. Seggi aperti dalle 8.00 alle 20.00 in 30 sedi comunali o private. A Campobasso gazebo n Piazza Vittorio Emanuele II. A Isernia due le location dove votare: alla Provincia in via Berta e in Corso Garibaldi. Lo stesso a Termoli: alla Galleria Civica e a Difesa Grande. Gli altri centri con seggi sono: ACQUAVIVA COLLECROCE, CAMPOMARINO, GUGLIONESI, LARINO, MONTEFALCONE NEL SANNIO, MONTENERO DI BISACCIA, PALATA, PETACCIATO, PORTOCANNONE, ROTELLO, SANTA CROCE DI MAGLIANO, SAN MARTINO IN PENSILIS, URURI, AGNONE, CAPRACOTTA, CIVITANOVA DEL SANNIO, MONTAQUILA, VENAFRO, BOJANO, MOLISE, MONTAGANO, PIETRACATELLA, RICCIA, RIPALIMOSANI, TRIVENTO.

In ognuno dei comuni sopra elencati potranno votare anche i residenti nei comuni limitrofi dove non sono stati allestiti seggi. Sul sito www.partitodemocratico.it nella sezione trovaseggio, ci sono le indicazioni per capire dove recarsi al voto.