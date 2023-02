Inflazione record , negli ultimi due anni in Italia, con conseguenze gravissime sui bilanci delle imprese e soprattutto delle famiglie, già messe a dura prova da una crisi economica che da anni attanaglia il Paese e dalla pandemia che ha lasciato il segno. Una situazione che l’Ufficio studi della Cgia di Mestre ha tradotto in cifre, con esiti estremamente preoccupanti. Una fotografia che è il risultato dell’elaborazione dei dati forniti dalla Banca d’Italia, dall’Istat e dalla Commissione europea. Nel biennio 2022-2023 i risparmi delle famiglie italiane subiranno un taglio da 163,8 miliardi di euro, con l’inflazione che nello stesso periodo crescerà di quasi il 15% , con +8,1 nel 2022 e + 6,1 per cento per il 2023. La conseguenza diretta: la perdita del potere di acquisto dei risparmi che ad ogni famiglia costerà, in media, 6.338 euro. A risentirne maggiormente saranno le regioni più ricche che pagheranno il conto più salato, con perdita record del potere di acquisto per i cittadini del Trentino Alto Adige, la lombardia, l’EmilIa Romagna ed il Veneto. Il Molise si colloca al decimo posto, dunque a metà della graduatoria, con una perdita stimata di potere d’acquisto di poco più di 6mila euro a famiglia. A livello provinciale Isernia è al 19esimo posto, quindi nella zona alta della graduatoria, mentre Campobasso si colloca al 63esimo posto, con una perdita stimata di 5.890 euro per nucleo familiare, contro i poco più di 7mila di Isernia.