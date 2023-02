La sede dell’Asrem, l’azienda sanitaria regionale, è al freddo da due mesi a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. E’ quanto denuncia il segretario regionale della Fials Carmine Vasile con una lettera inviata agli organi di informazione e al direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano. “Con rincrescimento denunciamo l’incapacità della direzione strategica dell’Asrem – afferma – a mettere in campo azioni concrete al fine di far riparare il guasto che tiene al freddo da oltre due mesi, i dipendenti che lavorano in via Petrella a Campobasso e gli stessi pazienti che necessitano di visite specialistiche”. “Il problema – aggiunge Vasile – è stato sollevato più volte dai lavoratori e dalla Fials, ma ad oggi nessuna soluzione è stata trovata; per questo il sindacato, a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini che attendono infreddoliti il loro turno di visita specialistica, diffida l’Asrem ad intervenire immediatamente senza alcun altro indugio. Al di là delle responsabilità della ditta appaltatrice che era obbligata a garantire la manutenzione degli impianti in tempi ragionevoli – conclude – non è concepibile che la direzione generale dell’Asrem non abbia preso provvedimenti immediati”.