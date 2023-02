Associazione Sindaci Sud Italia, il Comune di Lucito approva lo statuto. L’Associazione Sindaci Sud Italia rappresenta lo strumento per garantire e organizzare una risposta istituzionale alla crisi di rappresentanza del Sud d’Italia. Inoltre, mira all’effettivo perseguimento delle politiche e strategie programmatiche per utilizzare efficacemente le risorse finanziarie derivanti dal “Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027” dell’Unione Europea e dagli strumenti ad esso connessi quali “Next Generation EU” e le tre reti di sicurezza di prestiti, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia e dal “Piano Sud 2030 – Sviluppo e Coesione per l’Italia”, nonché da tutti gli eventuali altri strumenti finanziari posti in essere dall’UE, dallo Stato e dalle Regioni. L’obiettivo, dunque, è quello di diventare parte integrante di un percorso – si riporta nel documento – di progressiva condivisione dei rischi per investimenti volti ad affrontare priorità comuni, a recuperare capacità produttiva, a migliorare le infrastrutture materiali e immateriali, ad affrontare la transizione energetica e digitale per uno sviluppo sostenibile, per la riduzione dei divari e delle diseguaglianze.