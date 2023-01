Share on Twitter

Share on Facebook

Continua l’ondata di furti che sta coinvolgendo Isernia e dintorni. Dopo l’episodio a Pesche nella casa dei genitori dell’assessore regionale Filomena Calenda, ladri in azione nel capoluogo pentro tra corso Garibaldi, via Libero Testa e via Molise.

Svaligiate abitazioni e attività commerciali. I malviventi hanno portato via contanti e oggetti preziosi. In una casa sono riusciti a rubare anche delle coperte di valore. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.