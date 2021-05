Virginia Scafarto lascia l’Asrem, in pensione dal 1° luglio

Il direttore sanitario dell’Asrem, Virginia Scafarto, ha presentato le sue dimissioni dall’incarico a partire dal 1° luglio, usufruendo della cosiddetta Quota 100. Avrebbe potuto continuare a ricoprire il ruolo di direttore sanitario, pur essendo in quiescenza, ma ha scelto di collocarsi anticipatamente a riposo, a 64 anni, presentando le sue dimissioni presso l’Asl Napoli 3, di cui era dipendente in posizione di distacco in Molise. In pensione con quota 100 dal 1° luglio, ieri la manager campana ha dato le dimissioni anche dal vertice dell’Asrem. Il suo ultimo giorno di servizio sarà il 30 giugno.

Come si ricorderà, Virginia Scafarto per quattro mesi, dopo il trasferimento di Sosto a Napoli, resse da commissario l’intera Asrem, fino alla nomina di Oreste Florenzano. Il nuovo direttore generale poi scelse proprio lei, per continuità, infatti, le conferì prima l’incarico temporaneo da direttore sanitario e poi quello definitivo, attingendo dall’albo di sei idonei, che nel frattempo era stato approvato dalla Regione. Ora Florenzano, per nominare il sostituto della Scafarto, potrebbe e dovrebbe scegliere proprio in quell’albo il nome dell’erede del direttore sanitario uscente. Probabile che condivida la sua scelta, o che almeno ne parli, preliminarmente sia con Flori Degrassi che con Donato Toma.

Ribadita anche sulla stampa la stima del governatore per la Scafarto. Le indiscrezioni dicono che, nei mesi scorsi Donato Toma si sia dato da fare per convincerla a non fare il passo indietro che evidentemente lei meditava da tempo. Ma la Scafarto è stata irremovibile andrà in pensione dal primo di luglio.