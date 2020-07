46 second read

Campobasso – Rallentatori su via Ferro, teatro di numerosi incidenti stradali, tra cui anche mortali

L’amministrazione comunale di Campobasso sta eseguendo interventi sul alcune strade della città per renderle più sicure. Tra queste c’è via Ferro, nella zona industriale, teatro, purtroppo, di numerosi incidenti, alcuni anche mortali, come quello dello scorso anno nel quale perse la vita un giovane centauro di soli 21 anni. Su quel tratto di strada saranno realizzati due dossi rallentatori e collocati segnali con limite di velocità a 30 chilometri orari.