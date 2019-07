Minori stranieri non accompagnati, Regione e Comune di Campobasso varano un progetto di integrazione

La sola definizione crea dolore e spavento: minori stranieri non accompagnati. Stiamo parlando di una umanità alla deriva priva di qualsiasi punto di riferimento, specie di quell’ancora solida che può essere rappresentata da uno o entrambi i genitori. A favore di queste persone, 80 in tutto il Molise, è stato varato grazie alla collaborazione tra la Regione Molise, il Comune di Campobasso, il relativo Ambito sociale e la Cooperativa Ares, un progetto di integrazione sociale destinato ad una integrazione e formazione sia sotto l’aspetto scolastico che lavorativo. Entrano nella cordata istituzionale anche i Ministeri del Lavoro e dell’Interno. “Job Learning”, questo il nome del progetto per il quale sono stati stanziati 170mila euro.

“Una forma di integrazione corretta e nella giusta misura”, ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali della Regione Molise, Luigi Mazzuto.

IL progetto messo in campo sarà coordinato dal comune di Campobasso.

Albania, Egitto, Gambia e Pakistan, queste le principali nazioni di provenienza dei ragazzi.