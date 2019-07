Casette di legno a San giuliano di Puglia: Aida Romagnuolo annuncia interrogazione

Finanziata con 5 milioni di euro del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) del Molise la ristrutturazione del villaggio di San Giuliano di Puglia, le casette in legno dislocate nella periferia del paese. La consigliera regionale Aida Romagnuolo si definisce favorevole alla destinazione degli chalet a residenze per anziani, mentre annuncia forte contrarieta’ all’accoglienza di immigrati. “Presentero’ in Consiglio regionale un’interrogazione al presidente Toma per avere ragione delle mie perplessita’ – spiega – Se si tratta di creare una residenza per anziani o un ostello va bene, ma se invece ci sara’ un Hub allora sara’ battaglia. Sara’ mia premura, inoltre, promuovere a Santa Croce di Magliano un incontro dove verranno invitati alla mobilitazione tutti i sindaci, gli amministratori e i cittadini del comprensorio”.