Sant’Elia a Pianisi, due giorni di iniziative dedicate a Padre Raffaele

Tutto pronto a Sant’Elia a Pianisi per un evento religioso atteso dai numerosi devoti, quello del decreto che riconosce le virtù eroiche di padre Raffaele, al secolo Domenico Petruccelli.

Il programma prevede oggi pomeriggio, alle 17.30, la messa solenne celebrata nel convento dei frati cappuccini presieduta da Marcello Bartolucci, segretario per la Congregazione delle cause dei Santi.

Domani, alle 18, ci sarà un’iniziativa in omaggio a Padre Raffaele promossa dalla Pro loco planisina. Si tratta della rievocazione storica del brigante salvato dall’esecuzione capitale grazie all’intervento del MONACO SANTO con la partecipazione della Ndocciata e del gruppo folkloristico di Agnone. La ‘notte dei briganti’ continuerà con la cena itinerante nei borghi a base di piatti tipici.