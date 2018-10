Deceduto il molisano ricoverato a Teramo dopo un incidente. Torna di drammatica attualitÃ  l’assenza in Molise di un pronto soccorso dedicato

Franco Ciccone aveva 68 anni. Coinvolto in un incidente apparentemente banale è stato ricoverato in Abruzzo perchè in Molise manca un pronto soccorso dedicato alla neurochirurgia.

E’ deceduto ieri sera Franco Ciccone, 68 anni, l’uomo che qualche giorno fa era stato vittima di incidente stradale e si trovava ricoverato a Teramo perché non c’era posto in nessuno degli ospedali molisani, nella totale assenza di reparti di neurochirurgia operativi.

Il pensionato stava guidando la sua Vespetta nel centro di Macchiagodena, il suo paese, quando era stato preso in pieno da un’auto che faceva retromarcia. Portato al Pronto Soccorso di Isernia, non sembrava grave, anche se gli erano state riscontrate contusioni varie e sospette lesioni di vertebre, per questo era partita la ricerca di un posto letto in un reparto di neurochirurgia, assente al Veneziale, ma anche in tutti gli ospedali pubblici molisani. Anche al Neuromed il ricovero non era stato possibile a causa della chiusura del reparto per lavori. Chiusura regolarmente comunicata all’Asrem. Alla fine l’uomo è stato trasferito in Abruzzo, prima a Pescara e poi a Teramo dove ieri sera è deceduto.

Grande commozione a Macchiagodena, dove Franco Ciccone era molto conosciuto e stimato.

Si tratta del secondo caso, in breve tempo, di un molisano morto a causa della mancanza di un Pronto soccorso dedicato operativo 24 ore su 24.

Era già successo questa estate per un uomo di Larino, , colpito da emorragia cerebrale e ricoverato poi a S. Giovanni Rotondo per mancanza del servizio in Molise. Ci fu anche una manifestazione di protesta a Larino, ma, da allora, non è accaduto nulla.

Mentre si attende la nomina del Commissario ad acta per la sanità, un organo chiamato proprio ad assumere decisioni di questo tipo.