Ponte crollato su Statale 73. Protestano Sindaci e cittadini per viabilità interrotta

I sindaci e i cittadini di Limosano, Sant’Angelo Limosano e San Biase hanno protestato oggi (Domenica 23 settembre) in località Macchia nei pressi del ponticello crollato sulla statale 73.

“Dal 5 marzo, giorno del crollo, ad oggi, non abbiamo più una strada per raggiungere la fondovalle del Biferno– hanno detto i sindaci- e siamo costretti a transitare lungo percorsi alternativi e scomodi che d’inverno non sono percorribili”.

“Sono trascorsi 5 mesi dalla concessione del finanziamento regionale per la ricostruzione del ponticello e la Provincia di Campobasso non ha ancora avviato l’iter dei lavori. Siamo destinati a rimanere isolati– ha detto il sindaco di Limosano, Angela Amoroso- Chiediamo al presidente Battista di fare in fretta, i lavori devono iniziare immediatamente. I ragazzi quest’inverno non riusciranno a raggiungere le scuole e nemmeno gli insegnanti. Le ambulanze non riescono a raggiungere i pazienti in emergenza in tempi rapidi. Finora ho scritto a tutti, anche al mninistro Toninelli e al prefetto, ma non ho ricevuto risposta. I lavori per la ricostruzione di un piccolo ponte termineranno il 19 dicembre. Fino ad allora non so che risposte dare ai cittadini, come sindaco. Vogliamo interventi immediati” ha concluso Amoroso