di PASQUALE DI BELLO

Con l’ingresso in Giunta del quinto ed ultimo assessore, il leghista Luigi Mazzuto, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha completato il proprio esecutivo ed ha proceduto alla ridefinizione delle deleghe già assegnate. All’indomani infatti della prima composizione a quattro, c’era stato qualche maldipancia tra gli assessori incaricati. In particolare era stato valutato come eccessivo lo sbilanciamento a favore di Forza Italia, con deleghe di grosso calibro assegnate a Nicola Cavaliere. Dopo l’intervento di Toma è proprio su questo versante che si registra il dato più significativo: la delega ai Lavori Pubblici, inizialmente ad appannaggio proprio di Cavaliere insieme a quella pesantissima dell’Agricoltura e Ambiente, passa ora a Vincenzo Niro dei Popolari per l’Italia. L’altro carico da undici del riassetto di Giunta, Toma lo cala a favore di Vincenzo Cotugno della lista Orgoglio Molise. In prima battuta all’ex presidente del Consiglio regionale erano andate le deleghe a Turismo, Cultura, Sport e Molisani nel Mondo, deleghe interessantissime ma dal peso specifico leggero; adesso a suo favore vanno le Attività produttive, settore nevralgico per il rilancio economico, industriale e, come dice la stessa delega, produttivo dell’intera Regione. Questa delega, nel precedente riparto, era rimasta a Toma.

A Luigi Mazzuto, assessore di nuovo conio, va il Welafre, ovvero quelle Politiche sociali che catalizzano l’attenzione del Molise più fragile e debole, di quelle fasce della popolazione che dalla disabilità alla povertà sono state marginalizzate per troppo tempo e che attendono risposte, attenzioni e risorse per uscire da una condizione di sofferenza e abbandono ormai arrivata a livelli intollerabili.

A Roberto Di Baggio, vengono confermate le deleghe al’Urbanistica e Trasporti.

Sullo sfondo del quadro istituzionale che si va via via componendo, manca ancora all’appello una casella, quella del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta. Un ruolo che lo stesso Toma ha definito di importanza centrale poiché si pone allo snodo tra la Presidenza della Regione, la Giunta regionale (ai cui lavori il Sottosegretario partecipa) e d il Consiglio regionale. In pratica il sottosegretario sarà l’elemento trasversale di tutti i dossier regionali, delle principali questioni e delle decisioni più importanti. Allo stato delle cose il Presidente non ha ancora operato la sua scelta ma, dopo l’elezione del Presidente del Cosniglio e la composizione dell’Ufficio di presidenza e delle commissioni, il nome favorito ai blocchi di partenza è quello di Quintino Pallante. Potrebbe essere lui, in attesa della staffetta preannunciata con Micone alla Presidenza del Consiglio (tra due anni e mezzo), ad aggiudicarsi oggi l’icarico da Sottosegretario .