Olimpiadi della lingua italiana, riuscita a Riccia l’undicesima edizione

Un evento d’eccellenza che consolida un investimento culturale sull’intero territorio. Scuole provenienti da diverse regioni hanno condiviso una gara singolare che punta a rilanciare, in maniera anche ludica, l’importanza della riflessione sulla lingua in tutti gli ordini della scuola: le olimpiadi della lingua italiana. Si tratta di un appuntamento che negli anni si è affermato sull’intero territorio nazionale grazie all’impegno di tutti gli enti promotori: Università degli Studi del Molise, Istituto superiore di Larino e da quest’anno omnicomprensivo di Riccia, Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, con il patrocinio della Fondazione “I Lincei per la Scuola”, del Comune e il supporto tecnologico della Molise Dati. Test di abilità linguistica, quiz e altre prove hanno coinvolto le scuole primarie e secondarie di primo grado e gli studenti del secondo anno delle secondarie di secondo grado. “L’iniziativa – come spiegato dalla docente Unimol, Giuliana Fiorentino, presidente del Comitato scientifico e dalla dirigente scolastica, Lucia Vitiello, presidente del Comitato organizzativo – mira a richiamare l’attenzione sulla rilevanza della conoscenza della grammatica per un uso corretto della lingua e per un potenziamento di tutte le competenze linguistiche offrendo occasioni di confronto e riflessione sulla didattica della lingua in tutti i suoi aspetti. Un contributo di saperi e sperimentazioni che sta offrendo anche spunti di ricerca e approfondimento a livello internazionale grazie alla collaborazione di università europee. Il programma ha previsto anche un seminario con Maria Zaleska dell’Università di Varsavia e iniziative e di promozione del territorio.